«Гигантский монстр»: названа дата пробуждения черной дыры в центре Млечного Пути

В то время как масса черной дыры звездной массы может в 10 раз превышать массу нашего Солнца, сверхмассивная черная дыра может быть в миллионы или даже миллиарды раз больше. Но, несмотря на их размеры, большинство из этих гигантов практически невозможно обнаружить напрямую даже с помощью наших самых мощных телескопов. Это связано с тем, что их гравитационное притяжение настолько сильно, что даже свет не может вырваться наружу. Однако все меняется, когда черная дыра начинает притягивать окружающую материю. Когда черная дыра «питается», она втягивает материю во вращающееся кольцо, известное как аккреционный диск, где она вращается с невероятной скоростью, пишет Daily Mail.