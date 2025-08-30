В России запустят центр производства стволовых клеток из кожи

Эта технология предполагает выращивание из кожи стволовых клеток, способных превращаться в ткани различных органов — мозга, сердца — для дальнейшей пересадки больным. Кроме того, она позволит создавать клеточные модели различных заболеваний для поиска новых лекарственных препаратов. «Наша задача — изучить молекулярные основы патогенеза и выявить ту самую молекулу, которая в дальнейшем может служить лекарственным препаратом. Мы можем получить изогенную клеточную линию и ввести любую мутацию, которая нас интересует», — пояснил он.