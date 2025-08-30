Генерал-майор Оглоблин признал вину в получении взятки

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин полностью признал вину в получении взятки в размере 12 млн рублей от пермского завода «Телта», передает агентство РИА Новости.
«Оглоблин в последнем слове заявил, что вину признает и раскаивается, что он помогал следствию и ущерба не причинил, просил суд его строго не наказывать», — сообщил один из участников процесса в 235-м гарнизонном военном суде.
Также сообщается, что суд огласит приговор генерал-майору по делу о получении взятки во вторник, 2 сентября, в 14.00 мск.
По данным следствия, с 2016 по 2021 годы государство заключило с телефонным заводом «Телта» контракты на сумму более 1,2 млрд рублей. Оглоблин, который контролировал выполнение этих заказов, получил 12 млн рублей взятки за покровительство компании.