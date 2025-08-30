Мошенники стали обманывать россиян под видом профилактических работ

Мошенники звонят потенциальной жертве, представляясь операторами цветочных магазинов, «Почты России» и других служб доставки или популярных торговых интернет-площадок, после чего просят подтвердить заказ, сообщив пароль из СМС. Жертва сразу может заметить, что этот пароль был от «Госуслуг» или другой организации. Вскоре мошенники перезвонят и представятся сотрудниками государственных органов, сообщив, что кто-то пытается завладеть деньгами жертвы. При этом они будут акцентировать внимание на факте разглашения пароля. Затем аферисты заявляют, что средства были переведены террористам на Украину и нужно помочь ФСБ задержать соучастников, чтобы разрешить ситуацию.