Мошенники стали обманывать россиян под видом профилактических работ

Мошенники стали входить в доверие россиян под предлогом профилактических работ, рассказали в МВД.
Сообщается, что предлоги мошенников меняются в зависимости от ряда факторов, в том числе от информационной повестки и политической ситуации, передает ТАСС. Так, в связи с увеличением роли дистанционного обслуживания с помощью портала госуслуг и расширением технических возможностей сервиса аферисты стали активно использовать эту тематику. Кроме того, они эксплуатируют постоянную профилактическую информацию, такую как «не передавайте пароли и данные карты третьим лицам, не переходите по незнакомым ссылкам».
Мошенники звонят потенциальной жертве, представляясь операторами цветочных магазинов, «Почты России» и других служб доставки или популярных торговых интернет-площадок, после чего просят подтвердить заказ, сообщив пароль из СМС. Жертва сразу может заметить, что этот пароль был от «Госуслуг» или другой организации. Вскоре мошенники перезвонят и представятся сотрудниками государственных органов, сообщив, что кто-то пытается завладеть деньгами жертвы. При этом они будут акцентировать внимание на факте разглашения пароля. Затем аферисты заявляют, что средства были переведены террористам на Украину и нужно помочь ФСБ задержать соучастников, чтобы разрешить ситуацию.
Злоумышленники под предлогом дистанционного наблюдения якобы через камеры принуждают жертву передать «соучастнику» деньги для его последующего задержания либо перевести их на хранение якобы в Центробанк или «сейф ФСБ».
Ранее эксперт Алексей Лукацкий предупредил о схеме мошенничества с домофонами.
Эксперт Владислав Кокунцыков рассказал, что аферисты стали активно использовать deepfake и фишинг.