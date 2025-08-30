Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце

Солнце сегодня, как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, будет в высокой степени активно и может, по прогнозам, выдать вспышки высшего балла Х. Их действие затронет Землю, при этом останется спокойная геомагнитная обстановка.
«Сохраняются риски сильных вспышек, — говорится в сообщении в телеграм-канале Лаборатории. — Включая вспышки высшего балла, в зоне влияния на Землю».
Учёные напомнили: за истекшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность высокой, однако без видимых рисков для Земли.
