Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце

Солнце сегодня, как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, будет в высокой степени активно и может, по прогнозам, выдать вспышки высшего балла Х.

Солнце сегодня, как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, будет в высокой степени активно и может, по прогнозам, выдать вспышки высшего балла Х. Их действие затронет Землю, при этом останется спокойная геомагнитная обстановка.

«Сохраняются риски сильных вспышек, — говорится в сообщении в телеграм-канале Лаборатории. — Включая вспышки высшего балла, в зоне влияния на Землю».

Учёные напомнили: за истекшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность высокой, однако без видимых рисков для Земли.

