Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце

Солнце сегодня, как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, будет в высокой степени активно и может, по прогнозам, выдать вспышки высшего балла Х. Их действие затронет Землю, при этом останется спокойная геомагнитная обстановка.