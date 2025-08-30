13 беспилотников сбили над Ростовской областью

Всего по стране за этот период было сбито 86 дронов. 30 из них уничтожили над акваторией Черного моря, 15 — над Республикой Крым, 11 — над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, по два дрона сбили над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.