13 беспилотников сбили над Ростовской областью

В ночь на субботу, 30 августа, дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. В период с 21:00 пятницы до 7:00 субботы были перехвачены и уничтожены 13 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего по стране за этот период было сбито 86 дронов. 30 из них уничтожили над акваторией Черного моря, 15 — над Республикой Крым, 11 — над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, по два дрона сбили над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.
