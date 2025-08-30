Депутат Нилов: В России 31 декабря будет выходным днем

В 2025 году 31 декабря в России будет выходным днем, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, это связано с постановлением правительства, принятым в прошлом году, и переносом одного из праздничных дней на 31 декабря.
Нилов отметил, что новогодние праздники в следующем году продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, всего россияне будут отдыхать двенадцать дней. По трудовому законодательству, это связано с тем, что праздничные и нерабочие дни совпали с выходными, и правительство использовало свое право на корректировку графика.
Парламентарий уточнил, что 9 января изначально был рабочим днем, но, учитывая непрерывность отдыха с 1 по 8 января и праздничный день 7 января, правительство решило сделать его выходным. Это позволило сохранить баланс рабочих и нерабочих дней и обеспечить непрерывный отдых в первые дни нового года.
Нилов подчеркнул, что включение 31 декабря в число выходных дней также логично, так как позволяет россиянам полноценно отдохнуть перед началом трудовой недели, не нарушая трудовое законодательство, при этом общий порядок праздничных и рабочих дней остается сбалансированным, передает РИА Новости.
Первая рабочая неделя в ноябре будет трехдневной. Это следует из постановления российского правительства о переносе выходных в 2025 году.