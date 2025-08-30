Депутат Нилов: В России 31 декабря будет выходным днем

Нилов отметил, что новогодние праздники в следующем году продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, всего россияне будут отдыхать двенадцать дней. По трудовому законодательству, это связано с тем, что праздничные и нерабочие дни совпали с выходными, и правительство использовало свое право на корректировку графика.