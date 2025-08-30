Овчинский: Департамент градостроительной политики проверил более 200 дорог

Специалисты Департамента градостроительной политики Москвы провели более 200 проверок ровности дорожного покрытия за год своей работы в рамках реализации объектов Адресной инвестиционной программы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Мониторинг строительных объектов улично-дорожной сети проводит АНО «Строймониторинг». Во время выездов на объекты специалисты измеряют асфальтобетонное покрытие и оценивают качество укладки дорог с помощью специализированного оборудования. В частности, они определяют ровность дорожного полотна по международному индексу IRI (International Roughness Index), который рассчитывается на основе вертикальных колебаний подвески автомобиля при движении со скоростью 40−60 км/ч.
Регулярные замеры ровности дорожного покрытия позволяют не только контролировать точность укладки, но и оперативно выявлять отклонения. Это дает возможность вносить изменения в процесс строительства, снижать риски дефектов и повышать общий уровень качества, что особенно важно для безопасности на дорогах.
«Качественная укладка покрытия позволяет снизить аварийность и уровень травматизма. По результатам проведенных исследований, на отдельных участках зафиксировано снижение показателя IRI с 3,03 до 2,5 метра на километр — это подтверждает качество выполненных работ и напрямую влияет на будущие эксплуатационные свойства дорожного покрытия», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Проведение выездных проверок способствует улучшению строительных процессов и обеспечивает соответствие работ установленным стандартам. АНО «Строймониторинг» также отслеживает выполнение сроков строительства городских и коммерческих объектов, контролируя запланированный объем ввода недвижимости в эксплуатацию. Эта работа началась в августе 2024 года в рамках координации столичной программы «Градостроительная политика».
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила, что застройщики оценили качество взаимодействия с экспертами Единого контактного центра (ЕКЦ) Градостроительного комплекса Москвы на 4,9 балла. Опрос был организован для оценки качества обслуживания заявителей по проблемным вопросам в сфере строительства за последние шесть месяцев. С начала года эксперты ЕКЦ проконсультировали более 100 застройщиков по сложным вопросам, а результаты опроса показали высокую оценку качества консультаций и взаимодействия с экспертами — в среднем 4,9 балла из 5.