Овчинский: Департамент градостроительной политики проверил более 200 дорог

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила, что застройщики оценили качество взаимодействия с экспертами Единого контактного центра (ЕКЦ) Градостроительного комплекса Москвы на 4,9 балла. Опрос был организован для оценки качества обслуживания заявителей по проблемным вопросам в сфере строительства за последние шесть месяцев. С начала года эксперты ЕКЦ проконсультировали более 100 застройщиков по сложным вопросам, а результаты опроса показали высокую оценку качества консультаций и взаимодействия с экспертами — в среднем 4,9 балла из 5.