Совсем неожиданно: наукой выявлен самый успокаивающий цвет

Вдохновленные этими открытиями, ряд других учреждений попытались использовать предполагаемый успокаивающий эффект Baker Miller Pink. Этот цвет до сих пор используется в тюрьмах, особенно в Швейцарии, где в каждой пятой тюрьме и полицейском участке камера окрашена в розовый цвет, пишет Daily Mail. А в США шериф округа Марикопа Джо Арпайо заставлял заключенных в тюрьме, которую он сам называл «концентрационным лагерем», носить розовые носки и нижнее белье.