Совсем неожиданно: наукой выявлен самый успокаивающий цвет

Ученые обнаружили, что красный цвет может оказывать огромное влияние на наши эмоции — от повышающих настроение теплых тонов до вызывающего ярость. Но есть один цвет, который, как было установлено, является самым успокаивающим из всех. И это, право, сильно удивляет!
В видеоролике, опубликованном на TikTok, доктор Дин Джексон, биолог и ведущий Британской вещательной корпорации, рассказал об удивительном воздействии одного яркого оттенка розового, пишет Daily Mail.
Научно доказано, что оттенок Baker Miller Pink, технически известный как P-618, снижает уровень агрессии и способствует успокоению. Эффект розового цвета Baker Miller Pink был впервые обнаружен в 1979 году психологом доктором Александром Шауссом.
Доктор Шаусс утверждал, что этот цвет, полученный путем смешивания красной полуглянцевой краски для отделки и белой латексной краски для помещений, действует как «немедикаментозное обезболивающее».
Эти замечательные эффекты привели к тому, что этот цвет используется повсюду — от больничных залов ожидания до тюремных камер — отсюда и прозвище «Розовый для вытрезвителей».
Дин Джексон говорит: «Он очень расслабляет. Он снижает частоту сердечных сокращений, успокаивает дыхание и даже снижает аппетит у некоторых людей».
Начиная с конца 1960-х годов, доктор Шаусс начал экспериментировать с тем, как восприятие цвета может повлиять на биологию человека.
Доктор Шаусс полагал, что восприятие определенных оттенков не только влияет на нашу психологию, но и изменяет физиологические состояния организма.
Чтобы доказать это, доктор Шаусс привлек 153 мужчин и попросил их посмотреть на разноцветные листы картона и поднять руки, пока исследователи удерживали их. Затем доктор Шаусс и его коллеги измерили силу захвата у небольшой группы мужчин, в то время как они рассматривали разные цвета.
Эти исследования показали, что использование розового цвета Baker Miller Pink значительно снижает у мужчин силу.
Два директора Военно-морского исправительного учреждения в Сиэтле, штат Вашингтон, Джин Бейкер и Рон Миллер, в честь которых назван этот цвет, были настолько впечатлены результатами, что согласились покрасить некоторые части своей тюрьмы в розовый цвет. Доктор Шаусс утверждал, что после 223 дней непрерывного использования не было зафиксировано случаев «странного или враждебного поведения» в розовых камерах предварительного заключения.
Дин Джексон рассказывает: «В конце 1970-х годов Александр Шаусс обнаружил, что это оказывает глубокое успокаивающее действие. Он показал, что покраска тюремных камер в розовый цвет Baker Miller значительно снижает агрессивность заключенных в этих тюрьмах».
Вдохновленные этими открытиями, ряд других учреждений попытались использовать предполагаемый успокаивающий эффект Baker Miller Pink. Этот цвет до сих пор используется в тюрьмах, особенно в Швейцарии, где в каждой пятой тюрьме и полицейском участке камера окрашена в розовый цвет, пишет Daily Mail. А в США шериф округа Марикопа Джо Арпайо заставлял заключенных в тюрьме, которую он сам называл «концентрационным лагерем», носить розовые носки и нижнее белье.
Доктор Джексон говорит: «Некоторые профессиональные футбольные клубы даже покрасили раздевалку команды гостей “Бейкер Миллер” в розовый цвет, чтобы усмирить жажду победы своих соперников, что дает очень дерзкое преимущество хозяев поля».
Например, «Норвич Сити» покрасил раздевалку гостей на «Кэрроу Роуд» в темно-розовый цвет, полагая, что это снизит уровень тестостерона у соперников.
Как пишет Daily Mail, это последовало за использованием розового цвета Университетом штата Айова, где главный тренер приказал полностью выкрасить раздевалку команды гостей в розовый цвет — вплоть до писсуаров и раковин. Это привело к довольно необычному решению Западной атлетической конференции в 1990 году о том, что раздевалки хозяев и гостей должны быть выкрашены в один цвет.
Однако еще в 1988 году исследователи не смогли воспроизвести результаты доктора Шаусса в идентичных экспериментальных условиях, что позволило предположить отсутствие реальной связи между розовым цветом и поведением.
Последующие исследования показали, что воздействие розового цвета не оказывает физиологического воздействия на кровяное давление или уровень гормонов, как утверждал доктор Шаусс.
Аналогичным образом, исследование, проведенное доктором Оливером Геншоу в 2014 году с использованием современных экспериментальных стандартов, попыталось воссоздать результаты доктора Шаусса. Доктор Геншоу отобрал 59 заключенных в тюрьме в Швейцарии, половина из которых была помещена в розовые камеры, а половина — в серые или белые. После трех дней заключения исследователи обнаружили, что «эффективность применения препарата Бейкер-Миллер Пинк для снижения агрессивности заключенных не подтверждается».
Исследователи добавили, что единственные психологические эффекты, которые мог вызвать Baker Miller Pink, были негативными. В своей статье, опубликованной в журнале Psychology, Crime & Law, они заявили: «Предыдущие исследования показали, что розовый цвет в основном ассоциируется с девочками и женщинами и больше нравится девушкам и женщинам женского пола, чем мужчинам. Таким образом, помещение в розовую камеру предварительного заключения может нанести ущерб представлениям заключенных о мужественности и/или вызвать чувство унижения».