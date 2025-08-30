Губернатор Андрей Травников рассказал, почему дети в Новосибирской области стали меньше болеть

Травников также отметил, что по заказу министерства транспорта ученые ищут решение проблемы пучинистости грунтов, вызывающей разрушение дорог. Помимо этого, в ЖКХ тестируется новая технология мониторинга инженерных сетей, разработанная Институтом теплофизики и Центром искусственного интеллекта НГУ. Эта технология позволяет точно определять место дефекта, например, прорыва трубы, с использованием оптоволокна, без дополнительных датчиков. Первые результаты испытаний показывают перспективность метода.