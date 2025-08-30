Губернатор Андрей Травников рассказал, почему дети в Новосибирской области стали меньше болеть

В Новосибирской области удалось снизить распространение простудных заболеваний среди детей благодаря включению в их рацион пробиотических продуктов. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил губернатор области Андрей Травников во время работы форума «Технопром-2025».
По словам губернатора, министерство образования заказало Новосибирскому НИИ гигиены исследование, которое изучало влияние продуктов с пробиотиками на здоровье детей в детсадах. Исследование показало, что регулярное употребление таких продуктов способствует снижению заболеваемости в детских группах.
В результате определены оптимальные рецепты и графики питания, и на данный момент 80 детских садов в регионе внедрили эту систему. Особенно заметен положительный эффект в период зимних эпидемий.
Травников также отметил, что по заказу министерства транспорта ученые ищут решение проблемы пучинистости грунтов, вызывающей разрушение дорог. Помимо этого, в ЖКХ тестируется новая технология мониторинга инженерных сетей, разработанная Институтом теплофизики и Центром искусственного интеллекта НГУ. Эта технология позволяет точно определять место дефекта, например, прорыва трубы, с использованием оптоволокна, без дополнительных датчиков. Первые результаты испытаний показывают перспективность метода.