В России предсказали падение цен на новостройки

Как отметил эксперт, динамика цен на первичном рынке недвижимости будет определяться масштабами предоставления семейной ипотеки, а также возможными ограничениями этого инструмента. В частности, речь идет о вероятности введения условия приобретения жилья исключительно в регионе регистрации и отмены увеличенной компенсации банкам за выдачу подобных кредитов. Однако это произойдет лишь в случае, если будет принято соответствующее решение.