В России предсказали падение цен на новостройки

Цены на новостройки могут упасть, если к концу года будет снижена ключевая ставка.

Цены на квартиры в новостройках России к концу 2025 года могут снизиться на 5−8% при условии уменьшения ключевой ставки. Об этом рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«При снижении ключевой ставки до 16% к концу года, мы можем увидеть снижение цен на первичном рынке в районе 5−8%», — сказал Хусаинов. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, снижение стоимости жилья связано с необходимостью застройщиков пополнять эскроу-счета для получения более выгодных условий проектного финансирования. Вместе с тем, улучшение условий рыночной ипотеки приведет к перераспределению покупательского спроса в сторону готовых объектов недвижимости, поскольку за последние годы такие квартиры стали значительно доступнее по сравнению с жильем в новостройках.

Как отметил эксперт, динамика цен на первичном рынке недвижимости будет определяться масштабами предоставления семейной ипотеки, а также возможными ограничениями этого инструмента. В частности, речь идет о вероятности введения условия приобретения жилья исключительно в регионе регистрации и отмены увеличенной компенсации банкам за выдачу подобных кредитов. Однако это произойдет лишь в случае, если будет принято соответствующее решение.

Ранее стало известно, что в ряде регионов Центральной России в 2025 году разница между ценами на жилье в новостройках и на вторичном рынке достигла 80%. Согласно данным Центробанка, средняя стоимость одного квадратного метра в новых жилых комплексах превысила 295 тысяч рублей, тогда как аналогичный показатель на вторичном рынке составил 164 тысячи рублей, пишет RT.