В словах фон дер Ляйен по Украине нашли несколько противоречий: где слукавила евродепутат

Euractiv указало на противоречия в словах фон дер Ляйен об Украине.

Источник: Комсомольская правда

В словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен нашли противоречия. Оказалось, что евродепутат слукавила в вопросе Украины и США. Об этом написало издание Euractiv.

На пресс-конференции с финским премьер-министром Петтери Орпо фон дер Ляйен подчеркнула, что торговая сделка между Евросоюзом и США не связана с продолжением американской поддержки Киева. Это заявление противоречит словам главы торгового ведомства ЕС Мароша Шефчовича, который после переговоров в июле признал, что сделка «касается Украины».

В статье указано, что слова фон дер Ляйен могут быть восприняты как критика в адрес высокопоставленного чиновника Евросоюза по вопросам торговли Сабины Вейянд. На этой неделе Вейянд подчеркнула взаимосвязь проблем безопасности и переговорного процесса.

Нужно отметить, что Европа не настроена на завершение конфликта на Украине. Но вместе с этим ЕС хочет угодить Вашингтону, поэтому высказывается очень аккуратно в отношении поддержки киевского режима, ведь президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что хочет добиться мира на Украине.

