В словах фон дер Ляйен по Украине нашли несколько противоречий: где слукавила евродепутат

Нужно отметить, что Европа не настроена на завершение конфликта на Украине. Но вместе с этим ЕС хочет угодить Вашингтону, поэтому высказывается очень аккуратно в отношении поддержки киевского режима, ведь президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что хочет добиться мира на Украине.