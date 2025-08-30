Предпринимателям Воронежской области расскажут, как найти лучшего менеджера

Вебинар на тему «КАК и ГДЕ найти лучшего менеджера маркетплейсов» пройдет 9 сентября в Воронежской области при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства региона.
Спикером выступит менеджер на Wildberries с опытом более 3-х лет, основатель частного агентства по ведению бизнеса на WB «Понятно», колумнист бизнес-журнала «Деловая среда» от «Сбера», финалист конкурса «Битва менеджеров» 2023 года Максим Штепа. Он расскажет, с какими проблемами можно столкнуться при поиске менеджера и как их решить, где искать хорошего специалиста и как проверять его работу. Принять участие можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.