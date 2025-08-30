То самое лечо из детства! Готовим по старинным рецептам: ГОСТ, 1985 год и легендарный «Глобус»

Выбирайте «правильные» томаты: мясистые, а не водянистые. В них мало сока и много плотной мякоти, что гарантирует густую, насыщенную текстуру соуса без необходимости долгого уваривания. Если помидоры слишком сочные, после измельчения можно частично отжать массу через сито, чтобы убрать лишнюю жидкость. Не переваривайте перец — так вы сохраните его текстуру. Болгарский перец добавляйте в самом конце тушения, за 10−15 минут до готовности, чтобы он остался упругим, немного хрустел и сохранил яркий вкус и цвет. Сбалансируйте кислоту и сладость для гармоничного вкуса. Обязательно попробуйте закуску перед тем, как раскладывать по банкам. Часто кислота томатов и уксуса требует компенсации. Добавляйте сахар постепенно, по чайной ложке, и каждый раз пробуйте. Классический баланс: на 2 кг овощей примерно 1−2 столовые ложки сахара и 1−1,5 столовые ложки уксуса 9%.Для пикантности можно добавить щепотку острого перца чили или пару зубчиков чеснока, раздавленных ножом, прямо за пару минут до окончания готовки. Это усилит аромат, не сделав лечо острым. Не бойтесь экспериментировать! Лечо — очень благодарное блюдо. Вы можете добавить в него кабачки, баклажаны, острый перец или любимую зелень и получить собственный уникальный рецепт.