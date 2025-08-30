Ричмонд
В Красноярске с 1 сентября повысится стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 сентября 2025 года в краевой столице вводится новый тариф на проезд в общественном транспорте.

Соответствующий приказ подписало министерство тарифной политики Красноярского края.

Согласно документу, стоимость проезда составит:

48 рублей в автобусах (увеличение на 4 рубля);46 рублей в трамваях и троллейбусах (увеличение на 6 рублей).

Новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2026 года, после чего возможно очередное повышение. Отмечается, что перевозчики изначально запрашивали значительно более высокие цены — до 83 рублей за поездку, однако власти утвердили компромиссный вариант.

Действующие до этого момента тарифы составляли 44 рубля для автобусов и 40 рублей для электротранспорта. Повышение объясняется ростом расходов на топливо, запчасти и заработную плату водителей.

В министерстве подчеркивают, что решение принято с учетом социально-экономической ситуации в регионе и необходимости балансировать интересы перевозчиков и жителей города. Льготные категории граждан сохранят право на бесплатный или льготный проезд в соответствии с действующим законодательством.