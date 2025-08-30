Чертова дюжина: Безруков отпустил грехи артистам и открыл новый сезон МГТ

— Мне самому очень интересно, что это будет. Но могу вам сказать, детям нравятся постановки в стиле рэп, а взрослых при этом не коробит такое обращение с классикой. Например, на Большом детском фестивале, где в жюри сидят именно дети, победителем стал спектакль «Преступление и наказание» именно в такой стилистике. Я думаю, мы должны развивать рэп-направление на сцене и поддерживать тем самым связь поколений, — сказал Безруков «Известиям».