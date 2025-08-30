Чертова дюжина: Безруков отпустил грехи артистам и открыл новый сезон МГТ

Гоголевский «Ревизор» в рэп-фристайле, разговор о Великой Отечественной войне глазами детей под музыку Сергея Жукова, возвращение Дмитрия Дюжева на сцену и аристофановские «Лягушки» в постановке настоящего грека — этим и многим другим худрук Губернского театра Сергей Безруков порадует публику в 13-м сезоне. В день открытия во время традиционного капустника труппа покаялась падре Безрукову в грехах, а тот наставлял не предавать храм искусства. Подробности — в репортаже «Известий».
Артисты исповедались Безрукову.
Редкий театр сегодня открывает сезон капустником. Для МГТ под руководством Сергея Безрукова такой старт — уже традиция. 13-й сезон труппа встретила в декорациях спектакля «Дон Жуан. Новый миф». На тускло освещенную сцену, в глубине которой покоился старый полуразрушенный храм, вышел падре, он же Сергей Безруков, в сопровождении двух матушек. Худрук сел на скамейку за деревянную ширму и приготовился отпускать грехи.
Театр — храм для артиста. Но служат в нем не ангелы, а лицедеи. «Каюсь, падре, был неразборчив в связях и градусах, прогулял субботник», — сетовал один. «Каюсь, падре, брали праздничные облачения Деда Мороза и Снегурочки в храме и халтурили на стороне», — причитал другой. «Падре, пошли нам на таблетки, котлетки, памперсы, на трусишки, штанишки, платьица», — просили третьи. Всем падре Сергий отпускал грехи именем Константина Сергеевича Станиславского и наставлял не подсиживать коллег и не делать выбор в пользу кинематографа. Сам тоже покаялся в последнем.
На этом артисты не остановились. Молодежь Губернского спела «Аллилуйю», ввинтив туда всю боль нелегкой профессии. Кому костюм тесноват, кто из третьей елки в седьмом ряду дослужился до роли тени главного героя, кто декорацию сломал — всех простили и благословили смехом из зала.
А новоприбывшей пятерке артистов, среди которых есть сын Дениса Клявера и внук Ильи Олейникова Тимофей, вручили кувалды и ведра с краской и объяснили: в храме надо работать.
Сергей Жуков пишет мюзикл о войне.
В прошлом, 12-м, сезоне МГТ не только выпустил семь премьер, побывал в 14 городах России, получил статус федерального театра. Сергей Безруков наращивает обороты и готовит девять новых спектаклей, большинство из которых музыкальные.
— Да, мы умышленно избрали именно это направление. У нас очень хорошая труппа. Большая ее часть профессионально поет и играет на разных инструментах. А еще есть свой фантастический оркестр. Я вообще считаю, что артист должен быть многофункциональным: не только играть драму на сцене, но и петь, танцевать, владеть музыкальными инструментами. С гордостью могу заявить, что труппа Губернского театра именно такая, — сказал Сергей Безруков в беседе с «Известиями».
17 сентября состоится первая премьера 13-го сезона — «Старший сын» в постановке Григория Лифанова с Леонидом Громовым и Артемом Губиным в главных ролях. А через месяц, 16 октября, еще одна — мюзикл «Ты у меня одна» режиссера Нины Чусовой. Автором идеи и композитором проекта выступил Сергей Жуков. А главную роль в спектакле сыграет его сын Энджел.
Зрителей ждет музыкальный спектакль о войне глазами ребенка. Специально для скептиков создатели уточняют: Сергей Жуков не только успешно собирает стадионы с группой «Руки вверх», но и пишет глубокую лирическую музыку. Жуков сам выйдет на сцену в одной из ролей.
Авторы сочинили современную историю в популярном жанре исторического фэнтези. Там главными героями спектакля становятся современные подростки, которые попали в страшную реальность Великой Отечественной войны.
— Сергей написал потрясающую музыку. Я думаю, это будет запоминающееся событие в театральной жизни города и страны. Главные роли исполнят дети: Арсений Михалченко и Энджел. Энджел хороший артист и поет замечательно, — отметил на сборе Безруков.
— Мы хотим, чтобы наши зрители задумались о важных ценностях. Как остаться человеком и самим собой. Кому-то покажется странным, что Сергей Жуков участвует в этом проекте. Вроде где поп-музыка и где Великая Отечественная война. Но я вас уверяю, это прекрасная музыка. С моей стороны важно донести до младшего поколения, что такое война и как в этой страшной действительности сохранить в себе живое, — призналась «Известиям» режиссер Нина Чусова.
Еще один сюрприз — хип-хоп спектакль по мотивам Гоголя — «Ревизор фристайл». Режиссером выступит Юрий Квятковский, а в главных ролях заявлены Андрей Щеткин и Евгений Сыркин.
— Мне самому очень интересно, что это будет. Но могу вам сказать, детям нравятся постановки в стиле рэп, а взрослых при этом не коробит такое обращение с классикой. Например, на Большом детском фестивале, где в жюри сидят именно дети, победителем стал спектакль «Преступление и наказание» именно в такой стилистике. Я думаю, мы должны развивать рэп-направление на сцене и поддерживать тем самым связь поколений, — сказал Безруков «Известиям».
Грек разведет в Губернском лягушек.
В новом году Анна Горушкина поставит «Двенадцатую ночь» по Уильяму Шекспиру. В главных ролях заявлены Кирилл Новышев, Илья Носков, Андрей Щеткин. А в марте режиссер Дмитрий Белов представит музыкальный спектакль «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца на музыку Григория Гладкова.
Дмитрий Дюжев вернется в Губернский театр вместе с возрожденным спектаклем «Нашла коса на камень». Продолжает череду экспериментов сотрудничество с греческим режиссером Василиосом Самуркасом, который окончил Школу драмы Национального театра Греции и режиссерский факультет ГИТИСа. В Губернском театре он поставит комедию Аристофана «Лягушки».
— Если, Вася, у тебя получится развести у нас на Малой сцене «Лягушек» и мы будем хорошо квакать по-гречески, то перейдем на Большую сцену, — пообещал Самуркасу Безруков. Премьера — 16 апреля.
Сам художественный руководитель выйдет на сцену в мае в спектакле «Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше в постановке Аллы Решетниковой. Безруков сыграет графа Альмавиву, а роль Фигаро исполнит Степан Куликов.
Театр запланировал две премьеры для оркестра: к Новому году и к Международному женскому дню.
Кроме того, труппа продолжит фестивальную жизнь. С 28 сентября по 14 ноября в Москве и Санкт-Петербурге пройдет VIII Большой детский фестиваль, который откроется спектаклем Театра им Вл. Маяковского «Багдадский вор и черная магия». А специальная программа «Эхо БДФ» разнесется по пяти регионам, включая Камчатский край и Амурскую область.
Новый сезон театр открыл в тот же день, 29 августа, одной из последних премьер — спектаклем «Дон Жуан. Новый миф» в постановке Максима Меламедова с Антоном Хабаровым в главной роли.