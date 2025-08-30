Три ключевые черты характера в детстве связали с психопатией

Эксперты утверждают, что вероятность того, что вы психопат, выше, если в детстве у вас проявлялись три ключевые черты характера. У детей в возрасте трех лет могут проявляться признаки, которые впоследствии приведут их к становлению психопатами. Таково предупреждение профессора Эсси Видинг, которая изучала, как определенное поведение очень маленьких детей может повысить риск развития у них состояния, известного как психопатия.
Психопатия — это расстройство личности, при котором людям не хватает эмпатии, они действуют эгоистично и могут вести себя вредно или преступно, напоминает Daily Mail.
Исследование профессора Видинг не означает, что дети с определенными тревожными чертами характера обязательно станут опасными психопатами, но оно выявило ранние признаки, которые могут привести к проблемам, если их не устранить.
Их поведение отличалось от типичных поступков «непослушного ребенка», таких как истерики или нежелание делиться с друзьями. Вместо этого у этих детей наблюдается так называемое расстройство поведения в сочетании с черствоэмоциональными чертами характера. Это означает, что они не чувствуют себя виноватыми, когда причиняют боль другим, изо всех сил пытаются связать свои действия с получаемыми наказаниями и не получают удовольствия от того, что делают других счастливыми.
Например, по словам Эсси Видинг, если ребенок ударит другого ребенка и отберет у него игрушку, большинство детей будут чувствовать себя виноватыми, видя, что другой ребенок плачет, но эти дети этого не сделают.
Видинг и ее команда изучали маленьких детей, в том числе близнецов, чтобы выяснить, влияют ли на их поведение генетика, черты характера, передающиеся от родителей к их потомству, или среда, в которой рос каждый ребенок. Они наблюдали за тем, как дети реагировали на чужие эмоции и как они справлялись с разочарованием. Исследователи также проанализировали мозговую активность и физические признаки, такие как частота сердечных сокращений, чтобы увидеть, как дети по-разному воспринимают эмоции.
Видинг выделила три специфических тревожных признака, которые уже проявляются у детей в возрасте от трех до четырех лет и которые в конечном итоге могут привести к психопатическому поведению.
Во-первых, это отсутствие эмоциональной реакции на боль другого человека. Эти дети не чувствовали себя плохо, когда видели кого-то грустным или обиженным, например, им было безразлично, что они украли чью-то игрушку или заставили его плакать.
Второй чертой стало то, что им было трудно соотнести свои действия с последствиями. Эти дети не извлекали уроков из таких наказаний, как тайм-аут или потеря привилегий, и продолжали совершать вредные поступки.
И, наконец, последней чертой названо отсутствие заботы о том, чтобы доставить удовольствие другим. Большинству детей нравилось радовать своих родителей или друзей. Однако эти дети были сосредоточены только на том, чего хотели сами, и, казалось, не получали никакой радости от чужого счастья.
«Когда вам исполняется 18 лет, вы не получаете в подарок на день рождения полноценное расстройство личности, поэтому очевидно, что есть дети, у которых подобные черты характера проявляются с самого раннего возраста», — сказала Видинг в интервью The Telegraph.
«Выявление этих детей на ранней стадии не означает, что вы можете с уверенностью предсказать, что кто-то станет взрослым психопатом, но именно эти дети, вероятно, подвергаются повышенному риску по сравнению со своими сверстниками», — добавила она.
Исследование Видинг и ее команды, опубликованное в журнале Restorative Neurology and Neuroscience, также показало, что на эти психопатические черты сильно влияют семейные гены. Однояйцевые близнецы, которые имеют почти все общие гены, с большей вероятностью будут обладать черствоэмоциональными чертами характера, чем разнояйцевые близнецы, которые родились в одно и то же время, но внешне отличаются друг от друга.
Исследование также выявило различия в мозговой активности детей с признаками черствоэмоциональных черт характера, особенно в таких областях, как миндалевидное тело, которое обрабатывает эмоции.
«Никто не рождается психопатом, и гены — это не план, но есть люди, чей генетический состав означает, что они подвергаются более высокому риску, чем другие», — отмечает Видинг.
Хотя исследователи обнаружили три ключевые черты, которые могут привести к развитию психопатии, Видинг также подчеркивает, что есть три способа, которыми родители могут помешать своим детям пойти по «темному пути».
Во-первых, это обеспечение теплого и любящего родительского воспитания. Исследования показали, что приемные дети, у которых нет общих генов со своими новыми родителями, по-прежнему менее подвержены развитию психопатии в благоприятной домашней обстановке, даже если у них есть генетические факторы, которые подвергают их риску нездорового поведения.
На самом деле, исследование, проведенное в 2016 году в American Journal of Psychiatry, показало, что «положительное подкрепление» со стороны взрослых защищает детей от наследственных черт в их генах, которые могут привести к серьезному антиобщественному поведению.
Другим ключевым вмешательством может стать терапия. Было установлено, что работа с психотерапевтом помогает детям научиться управлять своими эмоциями и поведением. Исследователи отметили, что терапия также может помочь родителям справиться с трудными детьми.
Наконец, своевременные действия могут предотвратить психопатию. Чем раньше эти формы поведения будут выявлены и устранены, тем легче их изменить.
«При любом поведении, чем более укоренившимся оно становится, тем труднее становится вмешаться, — предупреждает Видинг. — Но мы знаем, что вмешательства в отношении подростков и взрослых также могут быть эффективными, поэтому не следует думать, что если вы не добьетесь успеха в первые пять лет, то это бесполезно».