Три ключевые черты характера в детстве связали с психопатией

Видинг и ее команда изучали маленьких детей, в том числе близнецов, чтобы выяснить, влияют ли на их поведение генетика, черты характера, передающиеся от родителей к их потомству, или среда, в которой рос каждый ребенок. Они наблюдали за тем, как дети реагировали на чужие эмоции и как они справлялись с разочарованием. Исследователи также проанализировали мозговую активность и физические признаки, такие как частота сердечных сокращений, чтобы увидеть, как дети по-разному воспринимают эмоции.