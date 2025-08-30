Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования сказало, за счет чего появился третий урок физкультуры в школах Беларуси

Минобразования сказало, как появился третий урок физкультуры в школах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления общего среднего образования — замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Беларуси Ирина Каржова объяснила БелТА, за счет чего появился третий урок физкультуры в расписании школьников.

Ранее «Комсомолка» писала, что в расписании белорусских школ с 1-го по 11-й класс появится третий урок физкультуры в неделю. И вот за счет чего это, по словам Ирины Каржовой, стало возможно:

«Нельзя сказать, что это революционное нововведение. В прошлом году было два урока физкультуры, также для всех учащихся был рекомендован час здоровья и спорта. В Министерство образования поступали обращения о том, что важно сделать этот третий час не рекомендованным, а обязательным. Для того чтобы снять все возможные дискуссии в данном направлении, сейчас в основном расписании стоят три урока физической культуры».

Также белорусский логопед сказала, как йогурты и фруктовые пюре сказываются на дикции.

А Белгидромет предупредил о жаре +33 градуса в Беларуси на 30 августа.