Минобразования сказало, за счет чего появился третий урок физкультуры в школах Беларуси

Начальник управления общего среднего образования — замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Беларуси Ирина Каржова объяснила БелТА, за счет чего появился третий урок физкультуры в расписании школьников.
Ранее «Комсомолка» писала, что в расписании белорусских школ с 1-го по 11-й класс появится третий урок физкультуры в неделю. И вот за счет чего это, по словам Ирины Каржовой, стало возможно:
«Нельзя сказать, что это революционное нововведение. В прошлом году было два урока физкультуры, также для всех учащихся был рекомендован час здоровья и спорта. В Министерство образования поступали обращения о том, что важно сделать этот третий час не рекомендованным, а обязательным. Для того чтобы снять все возможные дискуссии в данном направлении, сейчас в основном расписании стоят три урока физической культуры».
Также белорусский логопед сказала, как йогурты и фруктовые пюре сказываются на дикции.
А Белгидромет предупредил о жаре +33 градуса в Беларуси на 30 августа.