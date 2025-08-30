Минобразования сказало, за счет чего появился третий урок физкультуры в школах Беларуси

«Нельзя сказать, что это революционное нововведение. В прошлом году было два урока физкультуры, также для всех учащихся был рекомендован час здоровья и спорта. В Министерство образования поступали обращения о том, что важно сделать этот третий час не рекомендованным, а обязательным. Для того чтобы снять все возможные дискуссии в данном направлении, сейчас в основном расписании стоят три урока физической культуры».