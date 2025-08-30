Актриса Александра Бортич попала в базу «Миротворца» из-за фильма «Викинг»

Александра Бортич — уроженка Белоруссии. Будущая актриса переехала в Россию в возрасте 10 лет, но всегда следила за тем, что происходит на ее родине. В 2020 году после победы на президентских выборах в республике Александра Лукашенко она вышла на пикет в Москве. В своих соцсетях Бортич писала, что «кое-кто засиделся и ему пора». Актриса также отмечала, что граждане Белоруссии «заслужили правду, за которую борются сейчас», и выражала надежду, что они ее получат.