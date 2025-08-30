Подмосковным алкомаркетам грозит массовое закрытие

С 1 сентября 2025 года изменяется законодательство в области алкогольного регулирования в Московской области. В частности, вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя в многоквартирных домах. Магазины, входы и выходы из которых расположены во дворах, больше не смогут торговать спиртным.
— Согласно вступающим в действие законам Московской области, магазины, имеющие лицензию на продажу алкогольной продукции, могут доработать до окончания действия лицензии, — комментирует управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев. -Если по каким-то причинам она аннулирована, получить новую, конечно же, будет невозможно, потому что возникнет прямое нарушение лицензионных требований.
Предварительные оценки показывают, что под действие закона подпадают полторы тысячи торговых точек. Это не означает автоматического закрытия продовольственного магазина. Просто из его ассортимента исчезнут алкогольные напитки, продающиеся по лицензии. Что касается алкомаркетов, они закроются с огромной вероятностью.
При этом подмосковные законодатели отнюдь не первопроходцы в борьбе с продажей алкоголя. В качестве примера можно привести Вологодскую область, в которой под закрытие после принятия аналогичных ограничительных мер попало свыше 300 алкомаркетов.
— Как нововведение отразится на общей ситуации с продажей алкоголя в Московской области и не приведет ли к увеличению теневого рынка, покажет время, — заключает Дмитрий Терентьев.