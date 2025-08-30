Подмосковным алкомаркетам грозит массовое закрытие

С 1 сентября 2025 года изменяется законодательство в области алкогольного регулирования в Московской области. В частности, вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя в многоквартирных домах. Магазины, входы и выходы из которых расположены во дворах, больше не смогут торговать спиртным.