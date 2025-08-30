Юные москвичи могут выбрать имя для олененка из «Дома лани» в Зеленограде

Юные жители Москвы могут принять участие в опросе и выбрать имя для детеныша европейской лани, который родился в июне в экоцентре «Дом лани» Зеленограда. Голосование проходит на портале «Активный гражданин — детям», который реализует задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
На выбор специалисты предложили четыре варианта: Росинка, Июнька, Пятнышко и Лето. Отдать свой голос за наиболее понравившееся имя можно по ссылке.
Напомним, что олененок появился на свет в День России. Пока малыш питается молоком матери, а через несколько месяцев перейдет на взрослый рацион: траву, сено, овощи, желуди, каштаны и веточный корм. Однако гости вольерного комплекса уже могут его увидеть.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.