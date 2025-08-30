Сильные боли в груди и сложности с дыханием: Евгению Петросяну стало хуже из-за обострения проблем с сердцем

79-летний юморист Евгений Петросян обратился за помощью к медикам, пишет Telegram-канала SHOT. Сообщается, что он якобы пожаловался врачам на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. При этом отмечается, что несколько лет назад у него обнаружили гипертонию, а в марте юмориста даже поместили в больницу из-за кишечного кровотечения.