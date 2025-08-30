Сильные боли в груди и сложности с дыханием: Евгению Петросяну стало хуже из-за обострения проблем с сердцем

79-летний юморист Евгений Петросян обратился за помощью к медикам, пишет Telegram-канала SHOT. Сообщается, что он якобы пожаловался врачам на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. При этом отмечается, что несколько лет назад у него обнаружили гипертонию, а в марте юмориста даже поместили в больницу из-за кишечного кровотечения.
По информации канала, врачи ранее запретили Петросяну интенсивные физические нагрузки и рекомендовали избегать стрессовых ситуаций, в том числе связанных с выступлениями на сцене.
Информацию об ухудшении здоровья и обращения к медикам, однако, пока не прокомментировали ни сам юморист, ни его молодая супруга Татьяна.
Ранее KP.RU сообщил, что Евгений Петросян записал короткое видео к поклонникам в марте 2025 года. Обращение было сделано после краткого пребывания в больнице. Евгений Ваганович успокоил фанатов, заявив, что с ним все в порядке. А пребывание в больнице было плановым обследованием.