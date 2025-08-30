Участок автодороги М3 «Украина» станет платным до 2110 года

Ранее стало известно, что для решения проблемы с интенсивным трафиком и постоянными пробками в крупных городах России власти могут ввести систему оплаты за каждый пройденный километр. Конечная цена поездки будет определяться уровнем загруженности дорог, по которым проезжал автомобиль. Например, ночью тариф на километр ниже из-за малой загруженности, а в час пик — выше.