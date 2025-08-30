Участок автодороги М3 «Украина» станет платным до 2110 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому проезд по участку автодороги М-3 «Украина» станет платным. Речь идет о дороге от Бекасово в Московской области до Малоярославца в Калужской.
В документе указано, что использование данного участка федеральной трассы М-3 с определенными характеристиками будет осуществляться на платной основе. Платный режим распространяется на участок от километра 65+200 до километра 124+000.
Плата за проезд сохранится до 31 декабря 2110 года. Таким образом, водители будут вынуждены оплачивать проезд по этой части трассы более 85 лет, передает сайт официального публикования правовых актов.
Ранее стало известно, что для решения проблемы с интенсивным трафиком и постоянными пробками в крупных городах России власти могут ввести систему оплаты за каждый пройденный километр. Конечная цена поездки будет определяться уровнем загруженности дорог, по которым проезжал автомобиль. Например, ночью тариф на километр ниже из-за малой загруженности, а в час пик — выше.