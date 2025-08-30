Найдены свидетельства существования уничтоженной глобальным потопом высокоразвитой цивилизации

Данные о ледяных кернах свидетельствуют о резких колебаниях климата, в том числе о более молодом похолодании Дриаса около 12 800 лет назад, которое, по мнению некоторых исследователей, могло спровоцировать катастрофические наводнения. Но большинство ученых утверждают, что, хотя более молодой Дриас вызвал серьезные региональные климатические изменения, нет никаких свидетельств того, что он вызвал единичный глобальный потоп или уничтожил развитую цивилизацию, что делает эту теорию широко распространенной.