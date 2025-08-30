В Ростове полиция задержала мужчину, размахивавшего на балконе предметом, похожим на пистолет

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы оперативно отреагировали на сообщение о потенциально опасном инциденте. В Отдел полиции № 5 поступила информация о том, что неизвестный мужчина, находясь на балконе одного из домов в Суворовском, размахивал предметом, внешне напоминающим огнестрельное оружие.