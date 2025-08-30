Театр Сац показал Большой зал после реконструкции

«Этот сбор труппы посвящен 60-летию театра, которое будет отмечаться в ноябре 2025 года, говорит сайту aif.ru Георгий Исаакян, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац. — Не менее важным событием, которое также на протяжении всего сезона станет поводом разных торжественных мероприятий, станет открытие обновлённого Большого зала театра, который можно впервые увидеть после четырехлетней реконструкции. Официальное торжественное открытие Большой сцены Театра имени Н. И. Сац после реконструкции планируется провести в декабре 2025 года, когда должны завершиться все отделочные и пуско-наладочные работы на сцене и в фойе Большого и Малого залов, а также в аппаратных и вспомогательных помещениях театра. Пока будут завершаться работы по реконструкции, продолжатся “Московские гастроли” театра, среди которых будут исполнения оперных и балетных постановок Театра Сац на разных сценах столицы: в зале “Зарядье”, РАМТе, 6-го ноября гала-спектакль-концерт “Театру Наталии Сац — 60!” пройдет на сцене Государственного Кремлевского Дворца. А в сам день рождения театра, 21 ноября, праздничный концерт к юбилею театра состоится на Малой сцене Театра Сац».