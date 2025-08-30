Редкая краснокнижная черная лисичка найдена в лесу в Минском районе

Во время прогулки по лесам, расположенным в окресностях агрогородка Колодищи, жители Минского района нашли редкий гриб, занесенный в Красную книгу (подробнее о грибах, которые были занесены в Красную книгу, мы писали здесь). Речь идет про вороночник рожковидный или «черная лисичка». Указанный гриб темного, почти черного, цвета, воронковидной формы.