В Псковской области открылся еще один центр общения для старшего поколения

Восьмой в Псковской области центр общения для старшего поколения открылся на базе клиентской службы Социального фонда России (СФР) в Струго-Красненском муниципальном округе. Такие учреждения создают при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
В центре работает мини-библиотека и цифровая зона с доступом в интернет. Для посетителей проводят консультации по правовым и финансовым вопросам. Позже там планируется организовывать встречи с интересными людьми и другие различные мероприятия.
По данным регионального отделения СФР, центры общения пользуются большой популярностью среди старшего поколения. Там регулярно проводят мастер-классы, творческие встречи, обучающие семинары и культурные мероприятия.
«Открытие нового центра — это важный шаг в развитии социальной инфраструктуры региона. Создание комфортных условий для старшего поколения способствует повышению качества их жизни, помогает бороться с одиночеством и дает возможность вести активный образ жизни», — добавили в управлении.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.