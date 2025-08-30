Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новохоперске Воронежской области реконструируют водопровод

Всего в городе планируют обновить более 132 км таких инженерных сетей.

Реконструкцию водопроводных сетей проведут в городе Новохоперске в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области.

Всего в городе планируют обновить 132,3 километра водопроводных сетей. Работы проведут в 4 этапа. Благодаря этому вода в домах станет чище. Для проведения работ уже составлена проектно-сметная документация. Кроме того, было получено положительное заключение государственной экспертизы.

Напомним, что в 2021—2022 годах в городе построили водозаборный узел. Там смонтированы фильтрационные установки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.