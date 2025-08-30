В Новохоперске Воронежской области реконструируют водопровод

Реконструкцию водопроводных сетей проведут в городе Новохоперске в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области.
Всего в городе планируют обновить 132,3 километра водопроводных сетей. Работы проведут в 4 этапа. Благодаря этому вода в домах станет чище. Для проведения работ уже составлена проектно-сметная документация. Кроме того, было получено положительное заключение государственной экспертизы.
Напомним, что в 2021—2022 годах в городе построили водозаборный узел. Там смонтированы фильтрационные установки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.