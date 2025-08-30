Ричмонд
Калининградский завод «Шёнбуш» получил сертификат «Сделано в России»

Национальный знак в категории «Надежность» был присвоен безалкогольному лимонаду со вкусом арбуза и мяты.

Завод по производству напитков «Шёнбуш», базирующийся в Калининграде, получил сертификат качества «Сделано в России» в категории «Надежность». Это поможет предприятию выйти на международные рынки, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в областном министерстве сельского хозяйства.

Национальный знак «Сделано в России» присвоен, в частности, новой безалкогольной линейке продукции. Речь идет о домашнем лимонаде со вкусом арбуза и мяты.

«Включение бренда в список участников программы [»Сделано в России«] подчеркивает значимость компании среди отечественных производителей, указывает на готовность производителя соответствовать высоким стандартам качества, установленным государством», — рассказала гендиректор завода Любовь Осалидзе.

Напомним, что предприятие начало выпускать безалкогольную продукцию с 2025 года. Теперь на заводе производят две линейки таких напитков: холодный чай и лимонад с различными вкусами.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.