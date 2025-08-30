Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 300 млн раз пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили проезд с июня

С начала лета 2025 года пассажиры наземного городского транспорта столицы оплатили проезд около 300 млн раз, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Дептранс Москвы

«Около 300 млн раз пассажиры оплатили проезд в наземном городском транспорте с начала лета. Перед началом учебного года важно позаботиться о многих факторах, которые обеспечивают комфорт и безопасность детей в городском транспорте. Один из них — это правильная оплата проезда: она гарантирует страховую выплату в случае нештатной ситуации. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжим уделять повышенное внимание детской безопасности в транспорте», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В ведомстве добавили, что с начала лета москвичи совершили на 6 млн больше поездок в сравнении с показателем годичной давности.

В свою очередь, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» в преддверии нового учебного года напомнили юным пассажирам и их родителям правила проезда, чтобы их путь оставался удобным и безопасным. Так, необходимо оплачивать проезд строго при входе в транспорт, при этом карту москвича и билет «Единый» на 30, 90 и 365 дней тоже необходимо прикладывать к валидатору. В случае, если валидатор не работает, нужно подойти к другому. В ведомстве напомнили, что использовать чужую карту москвича незаконно, а бесплатный проезд доступен детям только до семи лет.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше