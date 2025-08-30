Около 300 млн раз пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили проезд с июня

«Около 300 млн раз пассажиры оплатили проезд в наземном городском транспорте с начала лета. Перед началом учебного года важно позаботиться о многих факторах, которые обеспечивают комфорт и безопасность детей в городском транспорте. Один из них — это правильная оплата проезда: она гарантирует страховую выплату в случае нештатной ситуации. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжим уделять повышенное внимание детской безопасности в транспорте», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
В ведомстве добавили, что с начала лета москвичи совершили на 6 млн больше поездок в сравнении с показателем годичной давности.
В свою очередь, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» в преддверии нового учебного года напомнили юным пассажирам и их родителям правила проезда, чтобы их путь оставался удобным и безопасным. Так, необходимо оплачивать проезд строго при входе в транспорт, при этом карту москвича и билет «Единый» на 30, 90 и 365 дней тоже необходимо прикладывать к валидатору. В случае, если валидатор не работает, нужно подойти к другому. В ведомстве напомнили, что использовать чужую карту москвича незаконно, а бесплатный проезд доступен детям только до семи лет.