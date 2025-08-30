Около 300 млн раз пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили проезд с июня

В свою очередь, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» в преддверии нового учебного года напомнили юным пассажирам и их родителям правила проезда, чтобы их путь оставался удобным и безопасным. Так, необходимо оплачивать проезд строго при входе в транспорт, при этом карту москвича и билет «Единый» на 30, 90 и 365 дней тоже необходимо прикладывать к валидатору. В случае, если валидатор не работает, нужно подойти к другому. В ведомстве напомнили, что использовать чужую карту москвича незаконно, а бесплатный проезд доступен детям только до семи лет.