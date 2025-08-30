Ричмонд
Хозяйку теплиц в Березовском районе оштрафовали на 25 тысяч рублей за использование труда нелегальных мигрантов

Суд вынес приговор предпринимательнице из Березовского района, незаконно использовавшей труд мигрантов из Узбекистана в своих тепличных хозяйствах. Как сообщает прокуратура Красноярского края, женщина была признана виновной по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По данным следствия, предпринимательница намеренно привлекла к работе двух граждан Узбекистана, не имевших разрешительных документов для трудовой деятельности в России. Нарушение было выявлено сотрудниками полиции во время плановой проверки.

Суд назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев условного лишения свободы с дополнительным штрафом в размере 25 тысяч рублей. Подсудимая добровольно выплатила штраф до вступления приговора в законную силу.

Нелегальные мигранты были депортированы на родину за счет государственного бюджета с запретом на въезд в Россию в течение нескольких лет. Расходы на их содержание и выдворение также легли на бюджет.

Прокуратура края напоминает, что использование труда нелегальных мигрантов является серьезным правонарушением, которое влечет не только административную, но и уголовную ответственность.