В России утвердили программу центра генетических ресурсов микроорганизмов

Одним из основных мероприятий, предусмотренных в рамках реализации программы, является создание Национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов. В него войдут коллекции образцов, уже сформированные в научных и образовательных учреждениях страны. Кроме того, каталог будет пополняться за счет новых образцов, полученных в ходе научных исследований.