В России утвердили программу центра генетических ресурсов микроорганизмов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство РФ утвердило программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025−2031 годы, направит на ее реализацию свыше 9 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«В соответствии с подпунктом “б” пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 25 октября 2024 г. № 913 “О Национальном центре генетических ресурсов микроорганизмов” утвердить прилагаемую Программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025 — 2031 годы», — говорится в тексте распоряжения.
Согласно документу, целью программы является формирование инфраструктуры и условий для эффективного использования генетических ресурсов микроорганизмов, что будет способствовать научно-технологическому развитию и комплексному решению задач ускоренного развития генетических технологий и развития биоэкономики в России.
«Всего на 2025 — 2031 годы за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотрено 9335,2 миллионов рублей», — говорится в тексте утвержденной программы.
Для реализации поставленных целей будут созданы условия для сохранения, развития, исследования и безопасного использования генетических ресурсов микроорганизмов, для развития кадрового потенциала и привлечения к проведению научных исследований талантливых специалистов. Также появится необходимая инфраструктура для исследований, в том числе нанотехнологическая лаборатория.
Одним из основных мероприятий, предусмотренных в рамках реализации программы, является создание Национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов. В него войдут коллекции образцов, уже сформированные в научных и образовательных учреждениях страны. Кроме того, каталог будет пополняться за счет новых образцов, полученных в ходе научных исследований.
Формирование каталога будет идти по пяти ключевым разделам — бактерии и бактериофаги, мицелиальные грибы, включая дрожжи, микроводоросли, культуры клеток млекопитающих и растений, микробные ассоциации.