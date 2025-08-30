Минтруда сказало белорусам, какие расходы оплачиваются в командировках. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В Минтруда уточнили, что белорусам возмещают фактические расходы на билеты по проезду регулярным транспортом до места командировки и обратно. Так, в сумму возмещения входят стоимость самого билета, плата за бронь, комиссионные расходы, плата за постельное белье (если речь идет о поездах), а также сервисные сборы, которые уже включены в стоимость билета.
Что касается поездок на такси, то они не возмещаются. Также не возмещаются поездки на любом транспорте (метро, маршрутки, автобусы) уже в самом месте командировки.
«Если нет билетов: расходы возместят в размере 0,1 базовой величины за поездку (4,2 рубля по состоянию на август 2025 года. — Ред.) (туда и обратно)», — обратили внимание в пресс-службе.
И пояснили, что данная выплата не положена в том случае, если билеты за сотрудника купила его или же принимающая компания. Не будет компенсации и в том случае, когда сотруднику предоставили автомобиль. Или если у работника есть право на бесплатный проезд.
В Минтруда добавили, что суточные составляют 12 рублей за каждый день в командировке. Их не выплатят в том случае, если компания или же принимающая сторона полностью обеспечивает белоруса в командировке трехразовым питанием (включая завтрак), а также транспортом в месте командировки.
«Это правило не действует в дни, когда вы в пути», — отметили в ведомстве.
Также выплата суточных не предусматривается, если место проведения мероприятия совпадает с местом проживания командированного и при этом его обеспечивают трехразовым питанием.
В целом, правила возмещения расходов на жилье зависят от типа организации. Так, в бюджетных организациях обязательно необходимы подтверждающие документы. Что касается коммерческих организация, то решение принимается работодателем. Однако он может потребовать документы для возмещения или же возмещать расходы без документов, но по договоренности.
«Важное ограничение для всех! Максимальная сумма компенсации за жилье не может превышать стоимость номера первой категории в местной гостинице. Если в городе нет гостиницы, то ориентируются на цены в ближайшем населенном пункте», — подчеркнули в Министерстве труда и соцзащиты.
