В Ленинградской области очистили территорию Кузьмоловского карьера

Субботник на территории Кузьмоловского карьера прошел в Ленинградской области в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете региона по обращению с отходами.
В нем приняли участие неравнодушные жители Ленобласти и Санкт-Петербурга. Кроме того, к мероприятию присоединились сотрудники регионального оператора. Всего было собрано и вывезено 29 кубометров отходов.
«Необходимо проводить разъяснительную работу среди жителей и гостей нашего региона, направленную на повышение уровня осознанности в сфере обращения с отходами и формирование устойчивого отношения к вопросам экологии», — подчеркнула председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.