Квартира новосибирского кардиохирурга Евгения Покушалова, бывшего замглавы клиники Мешалкина, была продана с четвертой попытки

В Новосибирске продана с аукциона квартира экс-заместителя главы клиники Мешалкина, Евгения Покушалова. Недвижимость в Академгородке была конфискована у хирурга, осужденного за растрату, и передана государству.
Территориальное управление Росимущества организовало торги, в результате которых двухуровневая квартира площадью 267 кв. метров в 15-этажном доме на проспекте Академика Коптюга обрела нового владельца — индивидуального предпринимателя. Это была четвертая попытка реализовать объект.
Квартира была приобретена Покушаловым в 2015 году за 37 миллионов рублей и оформлена на родственницу. После возбуждения уголовного дела о хищениях в клинике Мешалкина, прокуратура выявила несоответствие доходов и расходов кардиохирурга. Суд постановил передать имущество, включая квартиру, в собственность государства.
В 2021 году Покушалов был признан виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — хищении 1,9 миллиарда рублей при госзакупках в клинике. Он получил 2,5 года лишения свободы и штраф, после чего был освобожден условно-досрочно.
Помимо квартиры, у Покушалова были конфискованы квартиры в Нью-Йорке и два автомобиля Mercedes, которые также были проданы с торгов.
Первые три попытки продажи недвижимости сорвались по причине отсутствия покупателей. На четвертый раз квартира была продана. Известно, что покупатель элитной недвижимости отдал за этот лот 55,7 млн рублей.