В центре «СКИФ» в Новосибирской области будут работать около 500 человек

Для их удобства на прилегающей территории возведут физкультурный и гостиничный блоки, оборудуют промышленную зону с технопарком и производственно-лабораторными объектами.

Около 500 человек будут работать в центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово в Новосибирской области, сообщил губернатор региона Андрей Травников во время совещания с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

«Мы опросили заинтересованных участников, в первую очередь наших ученых, исследователей, изучили зарубежный опыт и определили, что нужно обеспечить комфортное пребывание и работу на ЦКП “СКИФ” до 500 человек. На сегодняшний день детально проработано освоение прилегающей территории, четко определены объекты, которые необходимо здесь разместить», — отметил глава Новосибирской области.

По его словам, на территории ЦКП возведут учебный корпус для проведения лекций, физкультурный и небольшой гостиничный блоки. Также там оборудуют промышленную зону, где создадут технопарк и обустроят территории для размещения производственно-лабораторных объектов ключевых резидентов.

Напомним, что «СКИФ» — это проект класса «мегасайенс» с источником синхротронного излучения поколения «4+». Там ученые будут проводить обширные исследования мирового уровня в различных областях физики, химии, материаловедения, молекулярной биологии, медицины и других дисциплин.

С 2025 года в России по решению Президента РФ Владимира Путина реализуются обновленные национальные проекты. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.

