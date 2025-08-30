В центре «СКИФ» в Новосибирской области будут работать около 500 человек

Около 500 человек будут работать в центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово в Новосибирской области, сообщил губернатор региона Андрей Травников во время совещания с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
«Мы опросили заинтересованных участников, в первую очередь наших ученых, исследователей, изучили зарубежный опыт и определили, что нужно обеспечить комфортное пребывание и работу на ЦКП “СКИФ” до 500 человек. На сегодняшний день детально проработано освоение прилегающей территории, четко определены объекты, которые необходимо здесь разместить», — отметил глава Новосибирской области.
По его словам, на территории ЦКП возведут учебный корпус для проведения лекций, физкультурный и небольшой гостиничный блоки. Также там оборудуют промышленную зону, где создадут технопарк и обустроят территории для размещения производственно-лабораторных объектов ключевых резидентов.
Напомним, что «СКИФ» — это проект класса «мегасайенс» с источником синхротронного излучения поколения «4+». Там ученые будут проводить обширные исследования мирового уровня в различных областях физики, химии, материаловедения, молекулярной биологии, медицины и других дисциплин.
