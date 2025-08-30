В центре «СКИФ» в Новосибирской области будут работать около 500 человек

«Мы опросили заинтересованных участников, в первую очередь наших ученых, исследователей, изучили зарубежный опыт и определили, что нужно обеспечить комфортное пребывание и работу на ЦКП “СКИФ” до 500 человек. На сегодняшний день детально проработано освоение прилегающей территории, четко определены объекты, которые необходимо здесь разместить», — отметил глава Новосибирской области.