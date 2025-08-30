Ричмонд
Капремонт путепровода на станции «Батарейная» завершился в Иркутске

30 августа состоялось торжественное открытие путепровода.

Прокуратура Ленинского района города Иркутска успешно завершила надзорное сопровождение капитального ремонта путепровода на железнодорожной станции «Батарейная». Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.

— В ходе надзорных мероприятий работниками прокуратуры осуществлялись систематические выезды на объект, подрядчику объявлено три предостережения о недопустимости нарушения законодательства при выполнении контрактных обязательств, — рассказывают в ведомстве.

Важным аспектом стало обеспечение технологических окон в движении железнодорожного транспорта, что обсуждалось на совместных совещаниях с участием представителей железной дороги, городской администрации и транспортной прокуратуры. Так, удалось избежать отставания от графика ремонтных работ. В результате, 30 августа, состоялось торжественное открытие путепровода, который теперь полностью готов к эксплуатации.