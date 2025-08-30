Ричмонд
Средняя зарплата в Башкирии выросла до 71,6 тысяч рублей

Это на 11,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Источник: Reuters

По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в Башкирии по итогам первого полугодия 2025 года достигла 71 672 рубля. Это на 11,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Однако республика продолжает отставать от общероссийских темпов роста доходов. В среднем по стране зарплата выросла на 14,5% и составила 96 216 рублей. Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия занимает шестое место, уступая Татарстану (84 345 рублей) и Пермскому краю (80 109 рублей).

Лидерами по уровню доходов остаются регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера. Максимальные показатели зафиксированы на Чукотке (210 854 рубля) и Ямало-Ненецком автономном округе (179 874 рубля).