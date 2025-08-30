Ричмонд
В Москве арестовали мужчину по статье о госизмене

Суд в Москве арестовал гражданина Куряева по статье о госизмене.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Куряев по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции.

«Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Куряева О. В. Статья 275 УК РФ», — сказано в карточке уголовного дела.

Личность фигуранта, как и суть уголовного дела, не сообщаются из-за грифа секретности. Отмечается, что арестовали Куряева в пятницу.

По статье 275 УК РФ (государственная измена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.