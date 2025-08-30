В Иркутске завершается проект по реконструкции канализационных трубопроводов

Изначально планировалось завершить работы к 2026 году, но благодаря договоренности с подрядчиком, сроки удалось сократить до 2025 года. Важно отметить, что на участке будет обеспечено эффективное отведение ливневых вод. Полноценный ремонт улицы Рабочего Штаба на всем ее протяжении запланирован на 2027 год.