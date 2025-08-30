В Иркутске завершается проект по реконструкции канализационных трубопроводов

В Иркутске завершается реализация масштабного проекта по реконструкции напорных и самотечных канализационных трубопроводов, который является крупнейшим для города. Работы ведутся на улицах Рабочего Штаба и Баррикад, и уже видны значительные результаты. Об этом в своем тг-канале сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска.
— Сейчас МУП «Водоканал» осталось засыпать четыре котлована на улице Рабочего Штаба. В течение недели будет восстановлено благоустройство. Отмечу, что на Рабочего Штаба продолжается прокладка ливневой канализации к жилому комплексу, — пишет глава города.
Изначально планировалось завершить работы к 2026 году, но благодаря договоренности с подрядчиком, сроки удалось сократить до 2025 года. Важно отметить, что на участке будет обеспечено эффективное отведение ливневых вод. Полноценный ремонт улицы Рабочего Штаба на всем ее протяжении запланирован на 2027 год.
На улице Баррикад, около Маратовского кольца, реконструкция практически завершена. Завершить работы и провести асфальтирование планируется в первой декаде сентября.