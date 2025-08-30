Ричмонд
Министр образования Иванец сказал про экстренную связь школьников с родителями после запрета на использование телефонов в школах

Глава Минобразования сказал про экстренную связь школьников с родителями.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в интервью телеканалу ОНТ сказал про экстренную связь школьников с родителями после запрета на использование мобильных телефонах в школах.

Иванец отметил, что в Беларуси Министерством образования были разработаны методические рекомендации для всех школ. По словам главы ведомства, в каждой белорусской школе приказом директор был принят соответствующий регламент, касающийся как сбора, так и выдачи мобильных телефонов. Также был определен порядок организации работы ответственных лиц за указанный процесс.

— Также были отработаны вопросы, которые связаны со связью с родителями в случае экстренной необходимости при нахождении ребенка в школе, — уточнил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

