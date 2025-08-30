Министр образования Иванец сказал про экстренную связь школьников с родителями после запрета на использование телефонов в школах

Иванец отметил, что в Беларуси Министерством образования были разработаны методические рекомендации для всех школ. По словам главы ведомства, в каждой белорусской школе приказом директор был принят соответствующий регламент, касающийся как сбора, так и выдачи мобильных телефонов. Также был определен порядок организации работы ответственных лиц за указанный процесс.