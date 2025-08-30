Ричмонд
Красноярский край направит 120 миллионов рублей на благоустройство кладбищ в 23 муниципалитетах

Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края выделило 120 миллионов рублей на содержание и благоустройство общественных кладбищ в 23 муниципальных образованиях региона.

Субсидии распределены между территориями, победившими в конкурсном отборе ведомства.

Средства будут направлены на комплексное обустройство некрополей:

Ремонт дорожек и подъездных путей;

Установку ограждений, скамеек и туалетов;

Оборудование контейнерных площадок для мусора;

Создание специальных зон с баками для воды.

Размер финансирования для каждого муниципалитета варьируется от 200 тысяч до 10 миллионов рублей в зависимости от объема запланированных работ и поданных заявок. Наибольшие суммы получат Ачинский, Минусинский, Емельяновский, Канский, Назаровский и Шушенский районы.

Как отметили в министерстве, программа направлена на приведение в порядок мест захоронений и создание достойных условий для посещения кладбищ жителями края. Работы должны быть завершены до конца 2025 года.