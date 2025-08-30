Красноярский край направит 120 миллионов рублей на благоустройство кладбищ в 23 муниципалитетах

Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края выделило 120 миллионов рублей на содержание и благоустройство общественных кладбищ в 23 муниципальных образованиях региона.
Субсидии распределены между территориями, победившими в конкурсном отборе ведомства.
Средства будут направлены на комплексное обустройство некрополей:
Ремонт дорожек и подъездных путей;
Установку ограждений, скамеек и туалетов;
Оборудование контейнерных площадок для мусора;
Создание специальных зон с баками для воды.
Размер финансирования для каждого муниципалитета варьируется от 200 тысяч до 10 миллионов рублей в зависимости от объема запланированных работ и поданных заявок. Наибольшие суммы получат Ачинский, Минусинский, Емельяновский, Канский, Назаровский и Шушенский районы.
Как отметили в министерстве, программа направлена на приведение в порядок мест захоронений и создание достойных условий для посещения кладбищ жителями края. Работы должны быть завершены до конца 2025 года.