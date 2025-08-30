Власти Карачаево-Черкесии полностью перейдут на российское ПО к 2030 году

Уже к концу 2025 года доля отечественного ПО в работе органов власти региона превысит 66%, а к 2026-му этот показатель составит более 83%. Такой масштабный переход позволит создать современную цифровую инфраструктуру государственного управления. Новая система обеспечит надежную защиту данных и бесперебойное предоставление госуслуг жителям республики, а также наладит стабильную работу всех электронных сервисов.