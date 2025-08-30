Власти Карачаево-Черкесии полностью перейдут на российское ПО к 2030 году

Органы государственной власти Карачаево-Черкесии полностью перейдут на отечественное программное обеспечение (ПО) к 2030 году. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве развития республики.
Уже к концу 2025 года доля отечественного ПО в работе органов власти региона превысит 66%, а к 2026-му этот показатель составит более 83%. Такой масштабный переход позволит создать современную цифровую инфраструктуру государственного управления. Новая система обеспечит надежную защиту данных и бесперебойное предоставление госуслуг жителям республики, а также наладит стабильную работу всех электронных сервисов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.