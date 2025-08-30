В следующем году все бюджетные места в медицинских вузах Новосибирска станут целевыми

Журнал «Медвестник» делится деталями законопроекта: каждый студент будет обязан заключить договор о целевом обучении с последующей обязательной отработкой по полученной специальности в государственных или муниципальных медорганизациях. За отказ от выполнения условий предусмотрена компенсация в трехкратном размере: в нее войдут средства, затраченные на подготовку, а также штраф в двойной сумме затрат. Штраф поступит в бюджет. Причем данные правила предлагается распространить и на средние специальные учебные заведения медицинского профиля.