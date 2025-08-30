Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В следующем году все бюджетные места в медицинских вузах Новосибирска станут целевыми

В Госдуму РФ внесен предложенный Минздравом законопроект о переводе всех бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах на целевой прием. И комиссия по законопроектной деятельности уже успела одобрить данный проект.

В Госдуму РФ внесен предложенный Минздравом законопроект о переводе всех бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах на целевой прием. И комиссия по законопроектной деятельности уже успела одобрить данный проект.

Журнал «Медвестник» делится деталями законопроекта: каждый студент будет обязан заключить договор о целевом обучении с последующей обязательной отработкой по полученной специальности в государственных или муниципальных медорганизациях. За отказ от выполнения условий предусмотрена компенсация в трехкратном размере: в нее войдут средства, затраченные на подготовку, а также штраф в двойной сумме затрат. Штраф поступит в бюджет. Причем данные правила предлагается распространить и на средние специальные учебные заведения медицинского профиля.

В то же время при нарушении договора ответственность будет возлагаться и на заказчиков целевого обучения — если окажется, что в несоблюдении трудоустройства выпускника есть их вина.

Главная цель законопроекта — восполнение дефицита кадров в здравоохранении, особенно в первичном звене и регионах: сегодня, согласно официальным данным, порядка трети выпускников медицинских учебных заведений, обучавшихся на бюджете, после окончания учебы не идут работать в медицину.

Новые правила планируют ввести с 1 марта 2026 года.

Эксперты отмечают, что кадровый кризис в медицине требует комплексного подхода: улучшения условий труда, расширения целевой подготовки и активной профориентации школьников. По официальным данным, около 30% выпускников медицинских вузов, обучавшихся на бюджете, не идут работать в медицину.