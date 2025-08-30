Ричмонд
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре.

Источник: Freepik

«В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они — члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.

«Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует», — отметили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.

«На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности», — заключили в ведомстве.