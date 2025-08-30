В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

«В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они — члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке», — говорится в сообщении.