Спустя восемь часов в Ростове на левом берегу потушили ландшафтный пожар

Сообщение о возгорании поступило в 23:00. На место выехали 43 спасателя на 17 спецмашинах. Сначала огонь распространился на площади 200 квадратных метров, однако позже она увеличилась до 800 квадратов. В 4:50 огонь удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров. А в 7:22 пожар полностью потушили.