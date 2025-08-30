Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спустя восемь часов в Ростове на левом берегу потушили ландшафтный пожар

Вечером в пятницу в районе парковки стадиона «Ростов-Арена» загорелась сухая трава.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 29 августа, в Ростовет на улице Левобережная, 1, в районе парковки стадиона «Ростов-Арена» произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23:00. На место выехали 43 спасателя на 17 спецмашинах. Сначала огонь распространился на площади 200 квадратных метров, однако позже она увеличилась до 800 квадратов. В 4:50 огонь удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров. А в 7:22 пожар полностью потушили.

Подпишись на нас в Telegram!