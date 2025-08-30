На обеспечение работы центров «Мой бизнес» направят миллиард рублей

«Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты как в сфере производства, включая передовые и технологичные изделия, так и сервиса, что будет способствовать укреплению нашей экономики в средне- и долгосрочной перспективе», — отметил Мишустин на заседании правительства 19 августа.