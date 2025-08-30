Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На обеспечение работы центров «Мой бизнес» направят миллиард рублей

Правительство направит млрд рублей на обеспечение работы центров «Мой бизнес».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство РФ направит 1 миллиард рублей на обеспечение работы центров «Мой бизнес» во всех регионах, сообщила пресс-служба кабмина.

«На обеспечение работы центров “Мой бизнес”, где самозанятые граждане и представители бизнеса могут по принципу “одного окна” получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности, будет дополнительно направлен 1 миллиард рублей. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных бюджетных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится на сайте кабмина.

Как отметили в пресс-службе, решение позволит расширить действующие инструменты поддержки начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы программу помощи участникам специальной военной операции, планирующим заняться бизнесом.

«Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты как в сфере производства, включая передовые и технологичные изделия, так и сервиса, что будет способствовать укреплению нашей экономики в средне- и долгосрочной перспективе», — отметил Мишустин на заседании правительства 19 августа.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».