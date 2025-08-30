Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минск вырастет за счет Минского и Смолевичского районов к 2030 году

К Минску намерены присоединить части Минского и Смолевичского районов.

Источник: Комсомольская правда

Минск вырастет за счет Минского и Смолевичского районов к 2030 году. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.

Исходя из социально-экономического развития, к 2030 году площадь Минска будет увеличена более чем на 2,5 тысячи гектаров. Так, к столице новые земли будут присоединены за счет территорий Минского и Смолевичского района. Также речь идет про территорию, расположенную неподалеку от Национального аэропорта «Минск».

Тем временем Мингорисполком посчитал, когда население Минска превысит два миллиона человек.

Ранее мы писали, что Верхний город и Раковское предместье видоизменятся в Минске.

А еще археологи назвали новую дату основания Минска — 997 год.