Минск вырастет за счет Минского и Смолевичского районов к 2030 году. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.
Исходя из социально-экономического развития, к 2030 году площадь Минска будет увеличена более чем на 2,5 тысячи гектаров. Так, к столице новые земли будут присоединены за счет территорий Минского и Смолевичского района. Также речь идет про территорию, расположенную неподалеку от Национального аэропорта «Минск».
Тем временем Мингорисполком посчитал, когда население Минска превысит два миллиона человек.
