Минск вырастет за счет Минского и Смолевичского районов к 2030 году

Исходя из социально-экономического развития, к 2030 году площадь Минска будет увеличена более чем на 2,5 тысячи гектаров. Так, к столице новые земли будут присоединены за счет территорий Минского и Смолевичского района. Также речь идет про территорию, расположенную неподалеку от Национального аэропорта «Минск».