Красноярские актеры представят новые образы в юбилейном сезоне шоу «Однажды в России»

Телеканал ТНТ готовит к выходу новый сезон культового сатирического шоу «Однажды в России», которое в этом году отмечает 11-летний юбилей.
Как стало известно, в проекте, известном участием красноярских актеров, зрителей ждут кардинальные перемены в образах ключевых героев.
Согласно эксклюзивным кадрам, опубликованным телеканалом:
Иван Брагин перевоплотится в консультанта магазина бытовой техники;
Валерий Равдин примерит роль новоиспеченного отца;
Михаил Стогниенко предстанет в новых неожиданных амплуа.
Проект, стартовавший в 2014 году, стал феноменом российского телевидения, превратив повседневные ситуации в источник острых и узнаваемых сюжетов. За годы существования шоу создало десятки персонажей, чьи реплики разошлись на цитаты и интернет-мемы.
Продюсеры обещают, что юбилейный сезон сохранит фирменный стиль программы — злободневный юмор, пародийные образы и актуальные темы, но при этом представит свежие форматы и новых персонажей. Особый акцент будет сделан на развитии героев красноярских актеров, которые стали неотъемлемой частью проекта.
Премьера новых серий запланирована на осень 2025 года. Проект остается одним из самых рейтинговых на телеканале ТНТ, ежегодно собирая у экранов миллионы зрителей по всей России. По словам создателей, шоу продолжит эволюционировать вместе со страной, оставаясь зеркалом российских реалий.